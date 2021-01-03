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О сайте!
Наш сайт является качественным каталогом материалов для оформления рабочего стола Windows 7, 8 и 10. Одними из наших самых главных приоритетов это предоставить Вам разнообразные темы и лучшие скины для программ, разнообразные иконки и курсоры, все это позволит сделать рабочий стол более красивым и удобным. Не сложно представить как будет выглядеть интерфейс Windows установив новый визуальный стиль, для этого просто рассмотрите внимательно предоставленные скриншоты сделанные нашим сайтом. Даже если не найдется подходящей например темы для Вас, не стоит отчаиваться, сайт часто обновляется и возможно уже завтра она будет красоваться на этой странице.

Всем известно о том что любой дизайн всегда должен нести в себе гармоничное сочетание цветов и стилей. Для этого и было созданы разделы в которых можно подобрать разные украшательства для любимых используемых программ на компьютере, например обновить обложки для Aimp 3 или оживить рабочий стол применяя видео обои. Оформление рабочего стола это отличный способ не только обновить графический интерфейс, но и интересно провести время. Попробуйте, мы уверены, Вы точно останетесь довольными.
Обсуждения на форуме
Тема Ответов Последний Дата
Установка тем для Windows 8
516
5574128673 16:56, 15.01
Помощь в редактирование/создан...
375
vd59 14:41, 15.01
Переход на версию 1909 win10
2
RuslanKov2017 14:29, 15.01
Вопросы\ответы по Rainmete...
1233
buha 13:59, 15.01
Помогите убрать значки
0
Alex1512206 22:39, 11.01
Настройка погодных скинов
567
AvToBAN 19:50, 11.01
Новые комментарии
  • Девчат, а кто знает как поменять время? Просто не очень удобно.
    Нет аватара
    Бомммжара
    00:58
    К новости: Audio Visualizer
  • Дайте инструкцию как удалить?????!!!
    Нет аватара
    ♠♥♢ ♣ツ
    22:22
    К новости: Snowwhite
  • Установил прогу и темы, при запуске тем, ничего кроме цвета не меняется, проводник без изменений, как исправить ?
    Нет аватара
    Bananaj
    21:05
    К новости: Как установить тем...
  • эмм а как это установить я не понел?
    Нет аватара
    jhenkus
    17:11
    К новости: Lion VS 2.0 - свет...
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